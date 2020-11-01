السعودية تقرر العزل الصحي 3 أيام لمعتمري الخارج قبل أداء العمرة

المصدر: وكالات

يخضع المعتمرون القادمون من خارج السعودية من أجل أداء العمرة للعزل الصحي لمدة ثلاثة أيام في الفنادق المخصصة لذلك بمكة المكرمة، قبل التوجه للمسجد الحرام لأداء العمرة.

ووصل أول فوج من المعتمرين من دولة باكستان لأحد الفنادق بمكة المكرمة مساء اليوم "الأحد"، وتقرر إخضاعهم للعزل الصحي لمدة ثلاثة أيام من أجل سلامتهم قبل التوجه للمسجد الحرام لأداء العمرة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وعلى صعيد متصل، تستمر الاستعدادات من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لاستقبال الأفواج من خارج السعودية مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة تدريجيًّا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة ضيوف الرحمن من فيروس كورونا المستجد.‏

والمرحلة الثالثة تتمثل في العودة للعمرة التدريجية التي انطلقت اليوم، ويتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وبدأت "الأحد"، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍّ في اليوم.

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