الأردن يمدد ساعات حظر التجول بعد تسجيل أرقام قياسية بكورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الأردنية الأحد توسيع إجراءات الاغلاق الجزئي لتشمل تمديد ساعات حظر التجول الليلي وغلق مراكز الترفيه والتسلية والمسابح ومراكز اللياقة البدنية بعد تسجيل معدلات قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في مؤتمر صحافي "تقرر زيادة ساعات حظر التجول الليلي اعتبارا من يوم غد الإثنين بحيث سيبدأ للمنشآت إعتباراً من الساعة التاسعة مساء، وللأفراد من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً".

وفي الوقت الراهن يبدأ حظر التجول عند العاشرة مساء للمنشآت والحادية عشرة بالنسبة للأفراد حتى الساعة السادسة صباحا.

وأضاف "تقرر ابتداء من يوم غد الاثنين إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في المجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء المملكة وحتى إشعار آخر".

كما تقرر إغلاق مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال اعتبارا من صباح الاثنين.

كما أكد الخصاونة "فرض حظر تجول شامل في عموم البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من نوفمبر الحالي على أن يستمر حتى الساعة السادسة من صباح يوم 15 من الشهر الحالي".

وكانت الحكومة فرضت في 20 أكتوبر حظر تجول شمل كل ايام الجمعة حتى نهاية العام الحالي.

ولا يزال إغلاق الجامعات والمدارس مستمرا والتعليم يتم عن بعد فيما تمنع إقامة حفلات الزفاف وبيوت ومجالس العزاء في عموم المملكة.

وبعد أن نجح في الحد من الإصابات في الربيع والصيف يشهد الأردن منذ مطلع سبتمبر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

وسجلت في المملكة الاحد 37 وفاة رفعت عدد حالات الوفاة إلى 866، بينما سجلت 3259 إصابة جديدة بالفيروس رفعت إجمالي عدد الإصابات إلى 75866.

من جانبه، أكد وزير الصحة نذير عبيدات خلال المؤتمر إنّه "سيتم إنشاء ثلاثة مستشفيات ميدانية في شمال ووسط وجنوب الأردن"، مشيرا إلى أن هذه المستشفيات "ستزيد قدرة المنظومة الصحية بواقع ألف سرير من بينها 120 سرير عناية حثيثة".

وأوضح أن "نسبة الإشغال الموجودة في المستشفيات ما زالت مطمئنة وجيدة لكن لا بد من زيادة قدراتنا الصحية".

وكانت السلطات اعادت في 30 سبتمبر الماضي فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي.

كما أعادت المملكة فتح مطاراتها في سبتمبر بعد إغلاق استمر نحو خمسة أشهر.

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