بعد تعليق 8 أشهر.. أولى دفعات معتمري الخارج في الحرم المكي

المصدر: وكالات

أتاحت المملكة العربية السعودية، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، أداء العمرة بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تصل أول دفعة من معتمري الخارج إلى المسجد الحرام لأداء العمرة؛ اليوم، بعد تعليق دام نحو 8 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا. وفقاً لصحيفة سبق السعودية.

وانطلقت اليوم المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.‏

والمرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، ومن خارجها.. وبدأت اليوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100%، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍ في اليوم.

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