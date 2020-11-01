بعد اقتراب الإصابات اليومية من 4 آلاف.. مدير الخدمات الطبية الأردني: أرجوكم استيقظوا

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الأردن بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وبعد أن كان عدد الحالات يقاس بالعشرات، تجاوز هذه الأيام مرحلة الآلاف، وهناك تخوف حكومي من أن يتعدى الـ 4000 إصابة يومياً.

هذا التخوف دعا العميد الطبيب، عادل الوهادنة، مدير الخدمات الطبية العسكرية الأردني، المواطنين إلى "الاستيقاظ وأخذ الأمر بمنتهى الجد"، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في الأردن".

وطالب الوهادنة في مقال تحذيري من خطر الوباء:" الأطباء في الأردن إلى الالتفاف حول موقف واحد، فيما دعا زملاءه في الخارج إلى عدم إحباط من يعمل".

وقال "زملائي الاكارم من يملك الخبراء فلينسق ليعمل مع الفرق. زملائي الإعلاميين لا تبحثوا عن الأخطاء وتعزيزها، مدراء المراكز والمستشفيات كونوا معاً وأرسلوا خيرة الخيرة ولا داعي للكتابة على الحائط الأزرق ولا داعي للنصائح الى العمل".

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم أمس السبت عن تسجيل 3301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 حالة.

وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 829 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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