السعودية: بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ​وزارة​ الحج والعمرة ​السعودية​ عن بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة اليوم.

وقالت الوزارة عبر "تويتر": إن المرحلة الثالثة، في ظل انتشار وباء ​كورونا​، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

وبحسب البيان فإن "المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من ​الطاقة​ الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

وأعلنت السعودية في 23 سبتمبر الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

ووصل إلى الأراضي المقدسة، اليوم الأحد أولى رحلات الطيران المقلة المعتمرين القادمين من خارج المملكة، بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحفاظ على صحة الإنسان.

وكشف الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن أول رحلة قادمة من الخارج وتستقبلها الأراضي المقدسة تأتي من مواطني دولة إندونيسيا لأداء مناسك العمرة.

وأوضح مشاط في تصريحات صحفية، أن عدد المقاعد المتاحة للقادمين من خارج الأراضي السعودية لتأدية مناسك العمرة يقدر بنحو 10 آلاف مقعد يوميًا من إجمالي الأعداد المسموح لهم بتأدية المناسك يوميًا، المقدرة بـ20 ألف معتمر.

وأشار إلى أن ذلك العدد يتوافق مع السقف المحدد، كما يعتمد على إنهاء إجراءات المعتمرين التي تشمل إصدار التأشيرات من الوكلاء.

وقال إن أول طائرة ستصل اليوم الأحد، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمة من إندونيسيا، وهذه الرحلة وباقي الرحلات القادمة من خارج السعودية سيقوم مكتب وزارة الحج والعمرة الذي جرى إنشاؤه أخيرًا، بتقديم المساعدة مع جميع الجهات المعنية، والإشراف على تطبيق جميع الإجراءات الصحية قبل توجههم إلى مكة المكرمة حفاظًا على سلامتهم.

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