وفاة مرشح لمجلس النواب المصري بكورونا

المصدر: وكالات

توفى اليوم "السبت" اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب المصري، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا ، حيث كان قد أصيب به منذ عدة أيام وتم حجزه بأحد المستشفيات حتى وافته المنية. وفقاً لصحيفة اليوم السابع.

ونعى عدد من حملات مرشحي مجلس النواب، الفقيد مؤكدين خالص تعازيهم لأسرته ومحبيه وحملته الانتخابية داعين الله أن يتغمد بواسع رحمته.

يذكر أن الراحل خاض انتخابات البرلمان في 2015، ولم يحالفه الحظ وتولى منصب مدير الإنتربول المصري، ومساعد وزير الداخلية سابقاً، ومديراً لأمن الإسكندرية ومن مواليد 1954.

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