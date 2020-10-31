الإفراج عن أمريكي مختطتف في النيجر

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الدفاع النيجري إيسوفو كاتامبي لوكالة فرانس برس السبت أن مواطنا أمريكيا خُطف على أيدي مسلّحين في النيجر في وقت سابق هذا الأسبوع أُفرج عنه.

وقال كاتامبي "أؤكد أنه تم الإفراج عن الرهينة الأميركي الليلة الماضية"، بدون أن يدلي بتفاصيل عن ظروف الإفراج عنه أو مكان تواجده.

وخُطف الرهينة فيليب والتن ليل الاثنين على أطراف قرية ماسالاتا التي تبعد نحو 10 كلم عن الحدود مع نيجيريا.

وأفاد مسؤولون محليون هذا الأسبوع أن الخاطفين اتصلوا بوالده وطلبوا فدية، وهو أمر لم تؤكده العائلة.

وكان والتن يعيش في ماسالاتا مع زوجته وطفلهما على مدى عامين، بحسب والده الذي يقيم في النيجر منذ 30 عاما.

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