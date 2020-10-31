وصول رئيس الوزراء المصري إلى بغداد

المصدر: د ب ا

وصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بغداد اليوم السبت في زيارة رسمية للعراق، على رأس وفد وزاري كبير.

ويرأس مدبولي الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية للتعاون المشترك المقرر أن تنطلق في وقت لاحق اليوم.

وكانت مصادر في الحكومة العراقية ذكرت أن مدبولي سيجري لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ومن المنتظر أن تسفر الزيارة عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

وكان وفد من خبراء البلدين عقد سلسلة لقاءات للتهيئة لعقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة وإبرام سلسلة اتفاقيات وَمذكرات تفاهم بين البلدين.



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