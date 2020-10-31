قوات الدرك تقبض على مغرد أحدث بلبلة في الشارع الأردني

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت قوات الأمن العام الأردني على شخص نشر فيديو لمسيرة قديمة في مدينة معان مضى عليها سنوات، بغية إيهام الآخرين أنها حصلت اليوم. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قسم التحقيقات لدى إدارة البحث الجنائي تمكن من تحديد هوية أول شخص قام بنشر تلك الفيديوهات.

وأضاف الناطق أنه جرى ضبط الفاعل وسيتم إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيق معه.

وأشاد الناطق الإعلامي بالتزام وتعاون عدد كبير من الموطنين في مختلف المحافظات بأوامر الحظر الشامل. وأكد أن الفيديو الذي جرى تداوله هو فيديو قديم مضي عليه سنوات. موكداً أنه لم تخرج أي مسيرات في معان أو في اي محافظة أخرى، وأن جميع المحافظات شهدت التزاما وتعاوناً من المواطنين بإجراءات صلاة الجمعة وتطبيق تعليمات الحظر.

ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى الحذر مما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وفيديوهات يقصد بها تضليل الرأي العام، وسيتم متابعة ناشري مثل تلك الإشاعات والفيديوهات وتحويلهم للقضاء.

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