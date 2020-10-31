بسبب هجوم إرهابي.. كردستان العراق يوقف صادرات النفط لتركيا

المصدر: البيان الإلكتروني

دانت حكومة إقليم كردستان العراق بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بإقليم كردستان.

وتم استهداف الأنبوب المصدر للنفط من إقليم كردستان في يوم الأربعاء 28 أكتوبر، ما أدى إلى توقف عملية تصدير النفط من الإقليم.

واستنكر بيان لحكومة إقليم كردستان هذه الفعلة، مؤكداً أن هذه التصرفات ستتسبب في تعقيد الأمور في الإقليم والمنطقة بشكل عام.

وأضاف البيان، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن حكومة الإقليم لن تسمح، بأي شكل من الأشكال، أن تتعرض مصالحها للتهديد والخطر، ولن تقبل باستهداف قوت شعب كردستان تحت أي ظرف.

وأكد إقليم كردستان أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذه الفعلة النكراء والمتورطين فيها.

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