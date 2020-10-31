مصر تسجل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 11 حالة جديدة.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، إلى خروج 80 متعافياً من فيروس كورونا (كوفيد 19) من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى أمس.

وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 107376 حالات، ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.

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