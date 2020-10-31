زيادة أسعار المحروقات العلاج الأخير لوقف تدهور الاقتصاد السوداني

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

ما بين مؤيد على استحياء ومعارض على الملأ وصمت ووجوم من البعض، قابل السودانيون قرارات الحكومة المتعلقة برفع الدعم الحكومي وتحرير أسعار المحروقات، بغية وقف الانهيار المتسارع في الاقتصاد، وإنهاء طوابير الوقود التي عطلت الحياة وانعكست آثارها على كل القطاعات الأخرى، ولم تجد الحكومة الانتقالية التي ورثت وضعاً اقتصادياً متهالكاً، ومنعزلاً عن النظام الاقتصادي العالمي، لها حلاً. وتباينت الرؤى حول تلك القرارات التي بموجبها تمت زيادة أسعار المحروقات إلى ما يقارب الأربعة أضعاف، إذ يرى محللون اقتصاديون أن الإجراءات من شأنها أن تحدث أثراً إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية وإن كان ليس على المدى القريب، بينما يعتبرها آخرون زيادة في أعباء السودانيين.

إصلاح اقتصادي

ويشير المحلل الاقتصادي عبد الوهاب جمعة لـ«البيان» أن قرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات يأتي تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة لمعالجة تشوهات الاقتصاد، بحيث يتم توظيف الأموال التي كانت تهدر لدعم السلع وتحويلها لمستحقيها من الفقراء وتعزيز ميزانية الخدمات الصحية والتعليمية، والبني التحتية، ولفت إلى أن الدعم السلعي دائماً يستفيد منه الأغنياء.

ويؤكد جمعة أن 40% من الميزانية العامة فيما يتعلق بالإنفاق العام، تذهب إلى الدعم السلعي، الذي اعتبره دائرة جهنمية يضاعف العبء على الحكومة، وفي الوقت ذاته لا يذهب إلى مستحقيه، إذ تستورد الحكومة السلع المدعومة بالعملة الأجنبية وتبيعه بالعملة المحلية التي تشهد انخفاضاً مستمراً، وقال إن هناك مخاطر كبيرة ترتبت على الدعم السلعي أبرزها خلق الندرة وإنعاش السوق السوداء. ويضيف جمعة أن الآثار الإيجابية لرفع الدعم لن تظهر على المدى القصير، وتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعاً خلال الأشهر القليلة المقبلة غير أنه أكد أنها ستحدث استقراراً تدريجياً في السوق، وستقضي على السوق الأسود تماماً حال ما التزمت شركات القطاع الخاص بتوفير الوقود بشكل دوري، لمحطات الخدمة.

تجربة

ويرى المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم في حديث لـ«البيان» أن تجربة زيادة أسعار المحروقات ليست جديدة، ويشير إلى أنها طبقت أكثر من مرة حتى في ميزانية العام الجاري، ولم تؤدِ إلى استقرار خدمة الوقود، ولم تعالج الوضع الاقتصادي، وأضاف متسائلاً: «إذا كانت هذه السياسات ناجعة لماذا لم توقف التدهور الاقتصادي؟». وأشار إلى أن تلك السياسات فاقمت الوضع الاقتصادي تماماً، وذلك باعتبار أنّ المشكلة الحقيقية ليست الدعم، لأن الدعم ليس جديداً في الاقتصاد السوداني.

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