السودان.. استرداد الخطوط البحرية وأصول شركات

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قراراً باستعادة الخطوط البحرية، واسترداد أصول شركات وعقارات وطنية، وإلغاء سجل عشرات المنظمات، بتهمة الارتباط بحزب الرئيس المعزول عمر البشير.

وكشف عضو اللجنة محمد الفكي، عن حصول لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد على ملفات مهمة جداً للنظام البائد تتعلق بمعلومات حول كوادره داخل جهاز الدولة.

وأعلنت اللجنة استرداد عدد من الشركات والمؤسسات والعقارات وقطع أراضٍ وعدد من الأسهم لمصلحة حكومة السودان، وإلغاء اتفاقيتي مقر منظمة العون الإنساني والتنمية، ومنظمة الشباب العربي والأفريقي، وحذفهما من سِجل المنظمات، وإحالة أصولهما لوزارة المالية. وقال الفكي إن الوضع السياسي الجديد يفتح آفاقاً جديدة وكبيرة لإعادة بناء أسطول الخطوط البحرية لنقل صادرات السودان إلى الخارج ورفع علم السودان في البحار، معرباً عن أمله في عودة السودان بكل مؤسساته الكبيرة إلى المجتمع الدولي

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