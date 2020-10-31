الإمارات تواصل تقديم المساعدات لسكان الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية لسكان الساحل الغربي في اليمن والنازحين والمتضررين من السيول، ضمن برنامج ثابت يهدف إلى التخفيف من معاناة السكان والمساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وفي هذا الإطار، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة إنسانية جديدة إلی مخيم العليلي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة بالساحل الغربي، تشمل هذه القافلة 25 طناً من المواد الغذاٸية المتكاملة، وذلك ضمن خطة توزيع المرحلة الثانية للعام 2020. وفور وصول القافلة إلی المخيم الذي يسكنه 1200 أسرة نازحة من كل مناطق الحديدة، باشرت فرق الإغاثة توزيع المؤن الغذائية لكل الأسر القاطنة بالمخيم، بالإضافة إلی النازحين الجدد الذين وفدوا إلی المخيم من مدينة الدريهمي جراء الحرب التي اندلعت في مدينتهم وضواحيها.

وقال عبد الرحمن اليوسفي مندوب الهلال الأحمر، إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات لجميع الأسر النازحة في مخيم العليلي الذي شمل 1200 أسرة، وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لهم للتخفيف من معاناتهم، جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها، وإن هيئة الهلال الأحمر ستواصل مسيرتها الإنسانية وتقديم ما تستطيع من أجل تخفيف معاناة النازحين ومن هم في الحاجة والعمل علی تطبيع الحياة وإرساء قواعد العيش الكريم.

وتقوم هيئة الهلال الأحمر بتوزيع السلال الغذائية بشكل دوري كل 21 يوماً للنازحين في المخيمات منذ أربع سنوات.

من جهتهم، أعرب المقيمون في المخيم عن شكرهم وامتنانهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية، وإن دولة الإمارات هي السباقة دوماً بالبذل والعطاء والوقوف إلی جانب المساكين والفقراء في اليمن خصوصاً والعالم عموماً. ووزعت فرق الإغاثة التابعة لهيئة الهلال الأحمر منذ بداية مطلع العام الحالي ما يزيد علی 40 ألف سلة غذائية ما يعادل 2900 طن من المواد الغذائية وكذا 109 أطنان من التمور استفاد منها 231 ألف نسمة.

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