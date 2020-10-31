تصاعد الغضب على قطر في حادثة «التفتيش المهين»

المصدر: (عواصم - وكالات)

تصاعد الغضب الدولي على قطر، على إثر حادثة إخضاع نساء مسافرات لفحوص قسرية ومهينة في مطار الدوحة، وسط دعوات إلى مقاطعة شركة الخطوط القطرية. وتفاقمت الأزمة بين أستراليا وقطر، بعدما قالت مسافرات أستراليات إنهن خضعن لفحوص قسرية من أجل معرفة ما إذا كن مسؤولات عن رمي رضيع متخلى عنه في أحد حمامات المطار.

وأدانت وزارة الخارجية الأسترالية، هذا الحادث ووصفته بـ«الاعتداء»، كما طالبت السلطات القطرية بأن تقدم جواباً بشأن ما وقع، لكن ردود الفعل لم تقف عند هذا الحد، إذ انسحب سياسيون أستراليون من مختلف الأحزاب، من حفل عشاء أقامته سفارة قطر في أستراليا، احتجاجاً على ما لقيته النساء الأستراليات من ضروب الإهانة.

في الأثناء، أكّدت السلطات البريطانية، تعرض امرأتين بريطانيتين، كانتا ضمن مجموعة من المسافرين، لفحوصات طبية أثناء السفر عبر قطر.

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