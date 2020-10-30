الأردن يكشف عن موعد حصوله على لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، اليوم الجمعة، أنه تم استيراد 235 ألف جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية خلال العام الجاري.

وبين الهياجنة، أن "الشركات العالمية اقتربت من المرحلة الثالثة من انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد".

وقال: "هناك شركات عالمية ستعلن عن إنتاج مطعوم لكورونا خلال شهر واحد أو شهرين، على أبعد تقدير، وذلك عقب اقترابها من إنهاء تجاربها السريرية والمختبرية".

واختتم المسؤول الأردني حديثه، بالإشارة إلى أن "وزير الصحة تواصل مع عدة شركات يمكنها إنتاج المطعوم خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".

وسجل الأردن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا وصل إلى 65385 حالة، بينما أرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 740 حالة وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز