المغرب يسجل 4320 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، تسجيل 4320 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 212038 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.073.007 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 66 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 3572 حالات.

وتم التأكد من 3320 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 174911.

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