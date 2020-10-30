الإمارات: أعمال الإرهاب تتنافى مع القيم الدينية

المصدر: عواصم - وكالات

أدانت الإمارات بشدة، العمل الإرهابي الذي وقع في نيس الفرنسية، والذي أسفر عن سقوط ٣ قتلى. كما استنكرت الهجوم على القنصلية الفرنسية في مدينة جدة، والذي أسفر عن إصابة حارس أمن القنصلية. وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أنّ الإمارات، تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مشدّدة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر «تويتر» أنّ خطاب العنف والتطرّف لا يمثلنا، وأنّ صوت العقل والحكمة هو منهجنا وطريقنا. إلى ذلك، لقي الهجوم الإرهابي في نيس تنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً واسعاً.

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الإمارات تدين الاعتداءين الإرهابييْن في نيس وجدة

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