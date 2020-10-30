إسرائيل تدعو عباس للعودة إلى المفاوضات

المصدر: (عواصم - وكالات)

وجهت إسرائيل، أمس، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعته فيها للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن وزير الخارجية جابي أشكنازي حمل رسالته هذه لنظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الذي يزور إسرائيل وفلسطين حالياً. ولم تفصح الهيئة عن المزيد من التفاصيل عن الرسالة وما إذا كانت تتضمن عرضاً محدداً للمفاوضات.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي أمس، إلى إسرائيل، حيث التقى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية أشكنازي، ومن المقرر أن يتوجه أيضاً إلى رام الله بالضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني عباس.

وكانت الإمارات قد أكدت، أول من أمس، في بيانها الخطي للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين»، على أهمية أن يغتنم مجلس الأمن الفرصة التي أتاحها الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي لكسر الجمود في عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة بين الطرفين.

وأكدت الإمارات أنها كانت وستظل ملتزمة دائماً بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.

وأعربت دولة الإمارات في البيان عن إيمانها بأهمية خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل وتعزيز الدبلوماسية كركائز أساسية لمعالجة أي توترات حالية وسابقة

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