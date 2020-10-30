البرلمان العربي يرفض التدخّلات الخارجية في الشؤون العربية

المصدر: دبي، القاهرة - البيان، وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، المنعقد أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. فيما فازت شذى سعيد النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي بمنصب نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي.

وأعربت شذى النقبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» عن سعادتها بهذا المنصب مؤكدة أن المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً رائعاً يحتذى به في تقلد المناصب الرفيعة بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة للدولة.

وثمنت الدعم الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الإماراتية على كافة المستويات، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للمرأة الإماراتية أيضاً في شتى المجالات.

في الأثناء، شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، المنعقد أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، وضم الوفد كلاً من: محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي.

كما ضم وفد الشعبة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

التدخلات الخارجية

وأكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي، وتسعى للنيل من وحدة واستقرار دولنا العربية، هي مسعى مقيت نرفضه ونتصدى له.

كما أكد تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب الليبي، مرحباً بالاتفاق الموقع قبل عدة أيام بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد دعم البرلمان لكافة الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، وعلى دعم احترام سيادة واستقلال الدول العربية، ورفض كافة التدخلات والأطماع الخارجية.

منجزات

من جهته، أكد محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي أهمية جلسة البرلمان والتي تأتي عقب اختيار عادل العسومي لرئاسة البرلمان، معرباً عن تمنياته أن يشهد البرلمان تحت رئاسته تحقيق منجزات على المستوى العربي خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد فيها العديد من دولنا العربية أزمات كبيرة، فضلاً عن جائحة كورونا التي أثرت بدورها على الحياة الاقتصادية العربية والعالمية.

وثمن اليماحي دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للبرلمان وتعزيز دوره في مواجهة التحديات بالمنطقة العربية.

كما ثمن عالياً برقية التهنئة التي أرسلها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للبرلمان لاختيار عادل العسومي رئيساً للبرلمان.

وحول جلسة البرلمان العربي، قال اليماحي إن لجان البرلمان العربية الأربع قامت برفع تقاريرها وتوصياتها إلى جلسة البرلمان لاعتمادها.

التطورات السياسية

وأوضح أن هذه التقارير تناولت كافة القضايا العربية الأبرز على الساحة العربية والتي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية للبرلمان العربي.وأضاف أن الجلسة استعرضت أيضاً تقريراً حول التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصة تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا ولبنان والعراق.

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