هيئة كبار العلماء بالسعودية تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية
أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عنه مقتل و إصابة عدد من الأشخاص.
و أوضحت الأمانة العامة للهيئة - في بيان صدر اليوم - أن الإرهاب مدان أيا كان مصدره و تحت أي ذريعة، وأن واجب العقلاء أن يتنادوا إلى ما يبث روح التسامح و التعاون البناء في العالم التي تبنى على مفاهيم البر والإحسان والخير والكرامة الإنسانية، ونبذ الممارسات التي تؤدي إلى الكراهية والعنف والتطرف.. و أشارت إلى أن الإسلام بتعاليمه العظيمة يؤكد كل معاني الحماية للمدنيين، ويعظم حرمة الدم الإنساني.
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