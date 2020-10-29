هيئة كبار العلماء بالسعودية تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية

المصدر: وام

أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عنه مقتل و إصابة عدد من الأشخاص.

و أوضحت الأمانة العامة للهيئة - في بيان صدر اليوم - أن الإرهاب مدان أيا كان مصدره و تحت أي ذريعة، وأن واجب العقلاء أن يتنادوا إلى ما يبث روح التسامح و التعاون البناء في العالم التي تبنى على مفاهيم البر والإحسان والخير والكرامة الإنسانية، ونبذ الممارسات التي تؤدي إلى الكراهية والعنف والتطرف.. و أشارت إلى أن الإسلام بتعاليمه العظيمة يؤكد كل معاني الحماية للمدنيين، ويعظم حرمة الدم الإنساني.

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