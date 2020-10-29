إصابة مستشارين لحمدوك ومحافظ البنك المركزي بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) اليوم الخميس، إن الفحوص أثبتت إصابة اثنين من معاوني رئيس الوزراء السوداني ومحافظ البنك المركزي بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت سونا أن الشيخ خضر، كبير مستشاري رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومدير مكتبه علي بخيت، ثبتت إصابتهما بكوفيد-19 المرض الناجم عن الفيروس المستجد.

كما ذكرت الوكالة أن فحوص الفيروس لمحافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين جاءت نتيجتها إيجابية.

وقالت سونا نقلا عن بيان صادر عن مجلس وزرائه إن فحوص حمدوك جاءت سلبية.

وتم اكتشاف الحالات الجديدة بين الدائرة المقربة من حمدوك بعد فحص فيروس كورونا روتيني لموظفي رئيس الوزراء والمعاونين، وفقا لسكاي نيوز.

وسجل السودان حتى الآن أكثر من 13700 إصابة بالفيروس المستجد بينها 837 حالة وفاة. ويعتقد أن الحصيلة الفعلية لإصابات كوفيد-19 أعلى نظرا لمحدودية الفحوص في البلاد.

واليوم الخميس أيضا، أعلن أكبر حزب سياسي في السودان إصابة زعيمه الصادق المهدي بالفيروس.

وكان المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، عانى في الآونة الأخيرة الإرهاق لكنه بدأ يتعافى، بحسب بيان نُشر على الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك.

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