الكويت ترصد هزة خفيفة شمال الجهراء

المصدر: البيان الإلكتروني

ضرب زلزال بسيط جداً بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر منطقة شمال غرب الجهراء في الكويت.

وأبلغ مصدر مطلع عن رصد الجهات ذات العلاقة في الدولة الزلزال لافتا إلى أن قوته التي ضرب بها الساعة 1.30 ظهرا من الصعب أن يشعر بها إنسان. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وذكر أن البلاد شهدت كذلك زلزالا بسيطا آخر قبل 6 أيام بقوة 2.2 على مقياس ريختر وبعمق 9 كم شمال غرب مدينة الكويت.

ولفت المصدر إلى أهمية أن تقوم الشبكة الوطنية برصد الزلازل بإعلان المعلومات المتعلقة بالهزات البسيطة أو المتوسطة التي تضرب البلاد بين وقت وآخر للمساهمة في مقارنة الأعداد.

وأضاف أن الكويت تشهد سنويا أكثر من 900 زلزال وفق شبكات رصد الزلازل أما على مستوى العالم فهناك كل ثانية زلزال لكن لا يشعر به نظرا لأن قوته بسيطة.

وحذر المصدر من خطورة الصمت عن الهزات نظرا لقرب الكويت من حزام زلزالي والمعروف بجبال زاغروس والواقعة غرب إيران حيث كان له تأثير في العام 2017 على الكويت بعد الزلزال العنيف الذي وصلت قوته هناك 7 درجات على مقياس ريختر.

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