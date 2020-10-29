أمين عام مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي في فرنسا

المصدر: وام

أعرب معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته لحادث الطعن الإرهابي الذي وقع داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية و أدى إلى سقوط قتلى و جرحى.

و عبر الحجرف في بيان له عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللشعب الفرنسي الصديق مؤكدا تعارض هذا الاعتداء مع ما تقضي به تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بشأن حرمة دور العبادة وعصمة دماء المدنيين.

كما أدان معاليه الاعتداء على قنصلية جمهورية فرنسا في مدينة جدة و أسفر عن إصابة حارس أمن القنصلية مشيدا بيقظة قوى الأمن في المملكة العربية السعودية واحتجازها للمتهم في الاعتداء.

و أكد معاليه مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لجميع أشكاله وصوره و رفضه لدوافعه ومبرراته و أيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

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