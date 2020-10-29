البرلمان العربي يبحث التطورات في المنطقة بمشاركة الإمارات

المصدر: القاهرة- وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، كلاً من: محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، وناعمة عبد الله الشرهان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي. كما ضم وفد الشعبة، عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكد اليماحي أهمية جلسة البرلمان، والتي تأتي عقب اختيار عادل العسومي لرئاسة البرلمان، معرباً عن تمنياته أن يشهد البرلمان، تحت رئاسته، تحقيق منجزات على المستوى العربي، خاصة في ظل هذه الفترة التي تشهد فيها العديد من دولنا العربية أزمات كبيرة، فضلاً عن جائحة «كورونا»، التي أثرت بدورها في الحياة الاقتصادية العربية والعالمية.

وقال إن لجان البرلمان العربية الأربع، قامت برفع تقاريرها وتوصياتها إلى جلسة البرلمان لاعتمادها.

وأضاف أن الجلسة استعرضت تقريراً حول التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصة تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا ولبنان والعراق.

من جهتها، أوضحت الشرهان، أن لجنة المرأة رفعت الكثير من مشاريع القوانين الاسترشادية الهامة لجلسة اليوم، حول تعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة، وحول تعزيز اللغة العربية في الدول الأقل نمواً، ومكافحة الأمية في العالم العربي، وتشجيع القراء، ودراسة مشروع قانون استرشادي للتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية، وإطلاق مشروع القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها.

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