الإمارات تدين العمل الإرهابي في مدينة نيس

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، اليوم، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وشددت الوزارة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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