تايوان تعلن عدم تسجيل إصابات محلية بكورونا منذ 200 يوم

المصدر: د ب ا

قال مركز السيطرة على الأمراض في تايوان اليوم الخميس إنه لم يتم تسجيل حالات عدوى محلية بفيروس كورونا منذ 200 يوم.

وقال المتحدث باسم المركز تشوانج جين هسيانج في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الاصابة بالفيروس في تايوان ارتفع بواقع 3 حالات ليصل إلى 553 حالة اليوم الخميس.

ومن بين إجمالي الحالات، 51 حالة عدوى محلية فقط، أخرها تم تسجيلها في 12 أبريل الماضي، في حين صُنفت بقية الحالات على أنها لأشخاص قادمين من الخارج، معظمهم من التايوانيين العائدين لبلادهم.

وقد سجلت تايوان سبع حالات وفاة بفيروس كورونا.

وطالب تشوانج المواطنين" بالاستمرار في اتباع أسلوب الحياة الجديدة الوقائي من الجائحة" الذي شمل غسل اليدين بصورة متكررة وارتداء الكمامات، التي مازالت إجبارية في وسائل النقل والمسارح والمناطق المزدحمة الأخرى.

وكانت تايوان قد فرضت قيودا صارمة على الحدود وتعقب للأشخاص، على سبيل المثال باستخدام بيانات من نظام التأمين الصحي الوطني الإجباري، بجانب إجراءات حجر صحي للحالات المصابة بالفيروس.

ومازالت تايوان تفرض قيودا على السفر وتلزم معظم القادمين بالخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

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