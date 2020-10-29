الأردن يعيد فتح معابره البرية مع السعودية وفلسطين

المصدر: أ ف ب

أعاد الأردن الخميس فتح معابره الحدودية مع السعودية واسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد نحو سبعة أشهر على إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19.

ووفقا لتلفزيون "المملكة" الرسمي "استأنفت ثلاثة معابر حدودية برية عملها لاستقبال المسافرين الخميس، بعد إغلاق دام أشهرا".

وأضاف أن هذه المعابر "اقتصرت على مركز حدود المدورة (مع السعودية)، وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين مع الأراضي الفلسطينية، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر".

ومن المقرر أن يستقبل كل من مركز حدود المدورة (جنوب المملكة)، وجسر الشيخ حسين (شمال غرب) مئة مسافر يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين (غرب) 150 مسافرا.

وعلى القادمين الى المملكة من هذه المعابر التسجيل في منصة الكترونية مخصصة تدعى "فيزيت جوردان" وعمل فحص كورونا (بي سي آر) قبل خمسة ايام من قدومهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة "كيو آر كود" ليدخلو المملكة.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله المملكة وحجر صحي منزلي لمدة اسبوع في حال كان سليما، وحجر منزلي لمدة 10 أيام في حال كان مصابا.

وكان الأردن أغلق حدوده البرية والمطارات في منتصف شهر مارس لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19. وكان يسمح فقط بعبور الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع.

وأعادت المملكة فتح المطار في سبتمبر الماضي.

وبعد أن نجح في الحد من الإصابات في الربيع والصيف يشهد الأردن منذ مطلع سبتمبر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة حتى مساء الأربعاء 700 وفاة ونحو 61942 إصابة.

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