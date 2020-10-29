الإمارات تفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

فازت دولة الإمارات، بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي خلال الانتخابات التي جرت، أمس، في الجلسة الإجرائية التي عقدها البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ونال محمد أحمد اليماحي، عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي، ثقة أعضاء البرلمان العربي، ليتم انتخابه ضمن نواب رئيس البرلمان العربي الأربعة.

وأعرب اليماحي، عن سعادته بثقة أعضاء البرلمان العربي، مؤكداً أنّ دولة الإمارات دائماً تكون حاضرة في المناصب الرفيعة دعماً منها للعمل العربي المشترك، وتعزيزاً للتضامن العربي. وأكّد اليماحي، سعيه خلال فترة توليه المنصب، بالعمل على تحقيق التضامن العربي، وتعزيز الدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي، من أجل رفعة الأمة العربية ومناصرة قضاياها. وأعرب أعضاء وفد الشعبة، عن سعادتهم بهذا الفوز الذي يعد استكمالاً لما تقوم به دولة الإمارات من مسيرة عظيمة أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشارك في الجلسة وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الذي يضم ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالبرلمان العربي، كما ضمّ الوفد عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

إلى ذلك، قال محمد أحمد اليماحي، إنّ لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ناقشت عدداً من البنود أهمها عرض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتتضمن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا والعراق. كما ناقشت اللجنة ورقة عمل حول آخر مستجدات العمل العربي المشترك، على ضوء مقررات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمجلس الوزاري والمندوبيات، فضلاً عن بند حول حقوق الأقليات العربية والمسلمة في بعض الدول.

بدورها، قالت شذى سعيد النقبي، إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ناقشت مشروعاً حول خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول، ومقترحاً حول تعديل بعض مواد النظام الداخلي للبرلمان العربي، إضافة إلى اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2019، ومشروع العقد العربي لحقوق الإنسان/2020 - 2030/، ومتابعة حقوق الإنسان في فلسطين.

مشاريع قوانين

في السياق، قالت ناعمة عبدالله الشرهان، إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ناقشت عدداً من مشاريع القوانين الاسترشادية لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، ولتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون حول شبكة أمان اجتماعي عربي.

في السياق، قال أحمد بوشهاب السويدي، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2021، والتقرير المالي حتى 31 ديسمبر2020، ومتابعة سداد الدول لمساهمتها في موازنة 2020.

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