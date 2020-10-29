ترامب: محمد بن زايد قائد ومحارب عظيم

المصدر: دبي - وكالات

توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تنضم نحو 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أن إدارته تسعى لتحقيق السلام بطريقة مختلفة عن الإدارات السابقة، وأعرب عن احترامه كثيراً للدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل، مُجدداً إشادته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلاً: «ولي عهد أبوظبي قائد ومحارب عظيم».

وقال ترامب، حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية»، أمس: «نعمل حالياً مع خمس دول، لكن من المرجح وصول عددها إلى 9 أو 10 دول». وتابع: «في نهاية المطاف، أعتقد أنها ستنضم جميعها إلى معاهدات واتفاقيات السلام، نعمل بشكل دؤوب حالياً، لذلك أعتقد أن هذه الاتفاقيات ستعقد بعد الانتخابات، لا سيما وأنا مشارك في جميع هذه الاتفاقيات».

احترام

وأضاف «سنحقق السلام في الشرق الأوسط، من دون دفع أي أموال أو سفك الدماء. من المؤكد توقيع 5 دول على اتفاقيات، وأنا أعتقد أن 5 دول أخرى ستنضم إليها قريباً».

وأردف: «أحترم كثيراً الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل، فولي عهد أبوظبي، قائد ومحارب عظيم، الأمر أيضاً صحيح للعاهل البحريني، أما بالنسبة للسودان، فقام بخطوة رائعة، لا سيما مع العداء السابق بينه وبين إسرائيل، عملنا بطريقة جد مختلفة عما كانوا يفعلونه لمدة 30 عاماً، لذلك نحن متحمسون جداً».

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