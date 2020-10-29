حميدتي: 90 % يدعمون السلام مع إسرائيل

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قرار التطبيع مع إسرائيل نابع من قناعة سودانية. وأكد أمس أن «الموقف التاريخي للسودان من القضية الفلسطينية لا يمنعه من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل»، واصفاً سلاح المقاطعة بأنه «بلا قيمة، ولم يستفد منه أحد».

وأضاف: «لا عداء بيننا مع إسرائيل ولا حرب، وسلاح المقاطعة بلا قيمة.. وكما لم نكسب من المقاطعة، فسنجني ثمار السلام والتواصل».

وقطع بأن 90 % من السودانيين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل، فيما يقفون إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.

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