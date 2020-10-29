ملك البحرين يبحث مع الحجرف تطورات الشأن الخليجي

المصدر: وام

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، في المنامة، مع الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الخليجي، خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون، لتحقيق تطلعات وطموحات شعوبه نحو المزيد من الرقي والتطور والرخاء.

وذكرت وكالة "بنا" أن العاهل البحريني ثمَّن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون، والتي سعى من خلالها إلى ترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك وزيادة فعالياته في استكمال بناء صروح التكامل في مختلف المجالات.

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