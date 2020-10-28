نقل رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون إلى ألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، عن نقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوص طبية، وذلك بعد أيام من خضوعه للعزل الصحي في مستشفى تابع للجيش الجزائري.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية: "نقل رئيس الجمهورية إلى ألمانيا مساء اليوم لتلقي فحوصات طبية معمّقة. نقل الرئيس إلى ألمانيا جاء بناء على توصية من أطبائه". وفقا لسكاي نيوز.

ودخل الرئيس الجزائري إلى المستشفى المركزي للجيش في عين النعجة في الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحي الطوعي، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية.

وكان بيان سابق يوم الثلاثاء قد قال إن حالة الرئيس الصحية "مستقرة ولا تستدعي أي قلق، بل إن رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه".

وفي 24 أكتوبر الجاري، وضع الرئيس الجزائري في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون في الحجر الصحي لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية في الحجر الصحي الطوعي بنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".

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