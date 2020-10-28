تفاقم معدلات سوء التغذية بين أطفال اليمن

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

حذّرت الأمم المتحدة من أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، وصلت إلى أعلى معـــدل على الإطلاق في مناطــــق مــــن اليمن، بينمــــــا يهــــدد نقـــــص التمويــــل برامــــج الإغاثـــــــة فـــي البـــــلاد.

وأعلن بيان مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أنه تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة من سوء التغذية الحاد في جنوب البلاد، فيما لا يزال يجري تحليل النتائج في شمال البلاد، مضيفاً أنه من المتوقع أن يكون الوضع مقلقاً بنفس القدر.

وأشار البيان إلى زيادة قدرها 10 % بحالات سوء التغذية الحاد في 133 مديرية جنوب البلاد.

ووفق الأمم المتحدة، فإن أكبر زيادة هي في حالات الأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع زيادة قدرها 15.5 % في 2020، وهذا يترك 98 ألف طفل على الأقل دون سن الخامسة معرضاً لخطر الموت دون علاج عاجل لسوء التغذية الحاد الوخيم. ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، قولها: «البيانات التي ننشرها تؤكد أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال وصل إلى أعلى المعدلات».

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