مقبرة جماعية لضحايا «داعش» في دير الزور

المصدر: (دمشق - د.ب.أ)

قال مصدر طبي في منطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي إنه جرى العثور على مقبرة جماعية أمس. وأكد المصدر «عثر على مقبرة جماعية تضم رفات 26 شخصاً في بلدة جمة بريف دير الزور الشرقي أغلبهم من عائلتي الرحيم والبحر والذين ينتسبون إلى عشيرة الشعيطات».

وأكد المصدر أن «الأهالي تعرفوا على رفات المتوفين الذين قتلهم تنظيم داعش في صيف عام 2014 خلال مذبحة عشيرة الشعيطات والتي قتل خلالها أكثر من 2500 وما زال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين». وعثر الأهالي خلال العامين الماضيين بعد سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) على ريف دير الزور الشرقي على المئات من رفات أبناء عشيرة الشعيطات في بلدات الكشكبة وأبو حمام وغرانبج.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز