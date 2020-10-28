«العالمي للتسامح» يشيد بتصريحات غوتيريس في مواجهة العنصرية والتطرّف

المصدر: (أبوظبي - وام)

أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بتصريحات أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، التي ذكر فيها أنّ العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية الإسلام تسمّم المجتمعات ويجب مواجهتها في كل مرة وفي كل مكان. وقال معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان، إن المجلس يدعم بقوة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، ويؤكد أهمية مواجهة العنصرية والتطرف وكراهية الآخر بمختلف الطرق، لاسيّما التثقيفية والتوعية منها وهو ما يعمل عليه ومن أجله المجلس العالمي للتسامح والسلام، من خلال حشد ودعم الجهود كافة الداعية إلى نبذ ومواجهة هذه الأفكار الهدامة والمسمومة، والتي من ش أنها تأجيج الصراعات وافتعال الأزمات وإشعال نيران الصراعات في المجتمعات وبين الدول.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أن المجلس يدعم بقوة كل توجهات الأمم المتحدة، من أجل نشر التسامح والسلام ويسعى دوماً للعمل معها ومع منظماتها المعنية، من أجل بذل كل الجهود الممكنة على الأصعدة الدبلوماسية والبرلمانية والثقافية والتعليمية كافة، وفي مجال الإعلام بهدف مواجهة العنصرية والتطرف ونشر المحبة والتسامح والسلام حول العالم، وزرع ثقافتها لدى الأجيال حتى ننعم جميعاً بمستقبل عالمي أكثر تعايشاً وتسامحاً وسلاماً

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