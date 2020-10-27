الرئيس الجزائري يدخل المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

دخل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحي الطوعي.

ونقل موقع "الإذاعة الجزائرية"، عن بيان صادر عن مصادر الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش، مؤكداً أن "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق"، وذلك نقلاً عن "سكاي نيوز عربية".

وجاء في البيان: "بناءً على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعج بالجزائر العاصمة".

وتابع: "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق، بل إن رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه".

ويوم السبت الماضي، وُضع تبون في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.

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