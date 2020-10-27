"قوات التحالف" تدمر طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

المصدر: وام

أعلنت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض و تدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف - في بيان صدر اليوم - أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض و تدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لإستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية

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