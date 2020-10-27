مقتل "وزير" الشباب الحوثي حسن زيد بإطلاق نار في صنعاء

المصدر: أ ف ب

أعلن اليوم الثلاثاء في صنعاء مقتل "وزير" الشباب في حكومة ميليشيا الحوثيين الانقلابية حسن زيد متأثرا بإصابته بعد تعرضه لإطلاق نار في صنعاء من قبل مجهولين.

وقال مسؤول في صفوف الميليشيا الإرهابية لوكالة فرانس برس إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة حسن زيد فأصيب وتم نقله إلى مستشفى إلا أنه فارق الحياة هناك.

وأصيبت ابنته التي كانت ترافقه بإطلاق النار، بحسب المصادر ذاتها.

ولم تُعرف على الفور الجهة التي تقف خلف الحادث في المدينة التي تسيطر عليها الميليشا الانقلابية المدعومة من إيران.

كما لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل الحوثيين حول عملية الاغتيال.

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