توقعات بإعلان الحكومة اليمنية الجديدة خلال أيام

المصدر: (عدن - البيان)

توقع مسؤول يمني رفيع التوصل إلى اتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة وبقية قضايا اتفاق الرياض خلال الأيام المقبلة، مع استمرار النقاشات حول الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة لها.

وقال المسؤول لـ«البيان» إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبدربه منصور هادي مع عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أزال الكثير من الجمود، والنقاشات متواصلة بين مختلف مكونات الشرعية للاتفاق على الحقائب الوزارية والأشخاص المرشحين لتوليها، مع بقية القضايا المرتبطة باتفاق الرياض، وتوقع أن تشهد نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.

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