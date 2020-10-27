العراق يعول على روسيا لتفكيك أزمات المنطقة

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

تسعى الحكومة العراقية لحضور روسي أكبر في العراق، للمساهمة في تفكيك الأزمات في المنطقة، حيث عبّر مسؤول أمني كبير أمس عن أن العراق لا يتحمل حروباً جديدة على الإطلاق.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف: «إن العراق لا ينسى موقف روسيا الداعم بالحرب ضد داعش، وإن الحكومة العراقية تعتمد مبدأ الحوار الذي هو الحل الأمثل مع باقي الدول»، مضيفاً أن العراق يعوّل على موقف روسيا لحل وتفكيك الأزمات في المنطقة لأنها لا تتحمل حروباً جديدة على الإطلاق.

وأضاف الأعرجي: «العراق مستعد للتعاون في كافة المجالات مع روسيا بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم».

من جانبه، أكد المبعوث الروسي «أن هناك فرصة لتفعيل دور المركز الرباعي، وأن روسيا تتفق مع العراق بالتعاون التام بكل الاتجاهات، خصوصاً تلك التي تتصل بالأمن القومي العراقي». والرباعي المذكور يضم روسيا والعراق وسوريا وإيران، ونشأ في أعقاب التدخل الروسي في سوريا عسكرياً عام 2015.

في السياق، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن بلاده تتطلع إلى علاقات ثنائية متطورة مع روسيا. وأضاف الكاظمي خلال استقباله لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية أكبر من الواقع الحالي لها.

تظاهرات العراق من جهة اخرى، في أول تعليق له على التظاهرات، الأحد، في الذكرى الأولى لحراك أكتوبر، اعتبر الكاظمي، أنها قدمت درساً للجميع، وكانت استذكاراً سلمياً لأحداث أكتوبر.وأكد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أمس، أن أغلب المتظاهرين السلميين، أثبتوا التزامهم ووطنيتهم، بينما ظهر بعض المتجاوزين، الذين تعرضوا للقوى الأمنية. وأضاف أن القوات الأمنية أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام، وقدّمت التضحيات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز