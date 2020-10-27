المغرب يسجل 2264 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 2264 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 199745 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3018233 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 72 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 3373 حالة.

وتم التأكد من 2727 حالة شفاء إضافية لبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 165922.

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