البرهان: العلاقات مع إسرائيل تصب في مصلحة السودان

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن سلوك النظام السابق تسبب في وضع السودان على قوائم الإرهاب، مؤكداً العمل على تغيير نظرة العالم إلى بلاده من خلال إنهاء العداء مع الجميع.

وقال عبد الفتاح البرهان، خلال مقابلة بثها التلفزيون السوداني اليوم: إن "هدفنا الأول هو السودان ومصلحته"، مشيراً إلى العمل على تغيير واقع السودان يشمل كل السياسات.

وأضاف البرهان أن "العلاقات مع إسرائيل واحدة من محفزات عودتنا إلى الخريطة الدولية"، لافتاً إلى أن كل الخطوات التي قام بها جاءت بالتشاور مع أغلب القوى السياسية والمدنية.

وتابع: "العلاقات مع إسرائيل لمصلحة السودان"، مشدداً على أن كل الاتفاقيات يجب أن تحظى بموافقة المؤسسة التشريعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز