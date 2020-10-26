العاهل الأردني والملكة رانيا يطمئنان على مصابين أردنيين تعرضا لاعتداء في فرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

اطمأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله اليوم الأحد باتصال هاتفي، على صحة الشاب الأردني وشقيقته اللذين تعرضا لاعتداء عنصري في إحدى المدن الفرنسية.

ويظهر في الفيديو المصور الذي نشره الشاب الأردني محمد وشقيقته، وهما يتحدثان عبر الهاتف مع الملك عبد الله والملكة رانيا، معبرين عن امتنانهما للالتفاتة الكريمة عبر السؤال عن صحتهما.

وأشار محمد وشقيقته، إلى أن السفارة على تواصل دائم معهما، وأنها قدمت الدعم منذ اللحظة الأولى للحادث.

وتعرض شاب أردني وشقيقته لاعتداء عنصري وضرب مبرح من قبل رجل وامرأة بإحدى مدن فرنسا، وفق "روسيا اليوم".

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