واشنطن: حزب الله منظمة إرهابية عابرة للبلدان

المصدر: (عواصم - وكالات)

رحّبت الولايات المتحدة، أمس، بتزايد عدد البلدان التي حظرت أنشطة ميليشيات حزب الله، وآخرها إستونيا وغواتيمالا اللتان صنفتا أخيراً الحزب كمنظمة إرهابية.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن «قرار غواتيمالا تصنيف حزب الله، كمنظمة إرهابية، أظهر عزمها التصدي لهذا التنظيم الخطير»، معتبراً أن تلك الخطوة المهمة ستساهم في إعاقة تخطيط حزب الله لهجمات إرهابية أو جمع الأموال عبر العالم. وشدد بومبيو، على أن «حزب الله منظمة إرهابية عابرة للبلدان، هدفها تنفيذ أجندة إيران الخبيثة»، مشبهاً «حزب الله بالقاعدة وداعش من حيث تمدده عبر العالم، حسب ما أظهرته مخططات تم الكشف عنها ومنع حصولها في السنوات الأخيرة في القارات الأمريكية والأوروبية والأفريقية والآسيوية والشرق الأوسط».

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