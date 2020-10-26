الإمارات تغيث 424 ألف يمني منذ مطلع 2020

المصدر: عدن - البيان

استفاد أكثر من 424 ألف يمني من المساعدات التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ مطلع العام الحالي، والتي بلغت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية في أربع محافظات، شرق اليمن وغربه.

وتنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، خطة إنسانية للتخفيف من معاناة السكان في محافظات شبوة وحضرموت، شرق اليمن، والحديدة وتعز في الساحل الغربي للبلاد. حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه في هذه المحافظات 5716 طناً من المواد الغذائية استفاد منها قرابة 424 ألفاً و105 يمنيين. وتوزعت هذه المساعدات على 7366 سلة غذائية تزن 513 طناً و700 كيلوغرام، استهدفت 51 ألفاً و555 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة. كما وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت 31 ألفاً و910 سلال غذائية تزن 2.483 طناً و328 كيلوغراماً استفاد منها 159 ألفاً و550 فرداً.

أما في الساحل الغربي فقد وزعت الفرق الإغاثية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ما يربو على 37 ألف سلة غذائية ما يعادل 2720 طناً من المواد الغذائية وكذا 109 أطنان من التمور استفاد منها 231 ألف نسمة.

مواقف إنسانية

إلى ذلك، واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تسيير صهاريج «سقيا ماء» لمناطق غرب سقطرى، التي تعاني من شح المياه النظيفة، بسبب تأخر هطول الأمطار الموسمية

هذه المواقف الإنسانية، التي تقدمها المؤسسة في إطار حرصها واهتمامها في تلبية احتياجات السكان في أرياف جزيرة سقطرى، كما تواصل المؤسسة حفر الآبار الارتوازية وبناء خزانات المياه ودعمها بصهاريج النقل النظيفة في المناطق الأشد احتياجاً،

وحرمت ميليشيا الحوثي أكثر من 30 ألف نسمة من الحصول على مياه شرب نظيفة عندما قصفت حقل الألواح الشمسية الخاص بعملية ضخ المياه من الآبار في مديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز