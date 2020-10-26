الحكومة الإسرائيلية تقر اتفاقية السلام مع البحرين

المصدر: تل أبيب - وكالات

أقرت الحكومة الإسرائيلية، أمس، اتفاقية السلام التي أبرمت مع مملكة البحرين، في انتظار إقرارها من قبل البرلمان الإسرائيلي «الكنيست».

وقال الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي، لراديو الجيش، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أقرت بالإجماع اتفاق السلام مع البحرين.

ويتعين تصديق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، على الاتفاق الذي جرى توقيعه في مراسم بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.

ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معاهدة سلام مع دولة الإمارات، وإعلان تأييد السلام مع البحرين.

وأكدت كل من واشنطن والمنامة وتل أبيب في بيان مشترك، أن إرساء علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل بعدما وقع البلدان معاهدة سلام، في سبتمبر الماضي، يساهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

وصدر البيان عن اجتماعات في المنامة ضمت مسؤولين من البحرين ووفوداً من الولايات المتحدة برئاسة وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ومشاركة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وأكد البيان المشترك أن «هذا الفصل يشكل استمراراً للجهود الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وشهادة على الرؤية الجريئة والقيادة التي أظهرتها الدول الثلاث من جهود دبلوماسية صادقة من أجل السلام والازدهار المستدامين».

ويوم الأحد الماضي، قدم وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، طلباً رسمياً إلى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالاً لمعاهدة السلام وقعها البلدان في سبتمبر الماضي. ووقعت البحرين وإسرائيل، سبع مذكرات تفاهم في عدد من مجالات التعاون بين البلدين، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز