نتانياهو: السلام يغيّر الشرق الأوسط

المصدر: تل أبيب - وكالات

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن معاهدات السلام مع الإمارات والبحرين والسودان تضع حداً للعزلة الجغرافية التي كانت تعاني منها إسرائيل، وتقصّر مدة الرحلات الجوية وتخفّض كلفتها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح متلفز بالعبرية «نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط»، مستعيناً برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية.

وقال نتانياهو إن الرحلات الجوية ستوفّر على الركاب المتّجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى «ساعات وبالطبع الكثير من المال».

وأضاف أن التقارب مع السودان سيكون مفيداً للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي. وتابع «يمكننا الطيران غرباً فوق السودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان عن السلام، وفوق تشاد التي أقمنا معها علاقات إلى البرازيل وأمريكا اللاتينية».

وأضاف نتانياهو «كانت إسرائيل معزولة تماماً... إسرائيل اليوم على تواصل مع العالم بأسره».

ومهد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب الطريق أمام الاتفاق بين إسرائيل والسودان.

وأعلن نتنياهو، عن إرسال طحين قمح بقيمة 5 ملايين دولار إلى السودان. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. وأضاف: إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان.

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