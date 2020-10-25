السعودية: 3500 لتر يوميًا من المعقمات لمنع وصول "كورونا" لساحات الحرم

المصدر: البيان الإلكتروني

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في السعودية، على تكثيف فرق التعقيم، والعمل على منع تفشي فيروس كورونا في المسجد الحرام وخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بركات السويهري، أنه تم تجهيز قرابة (33) فرقة تعمل على مدار الساعة في تعقيم كل جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من (2500) لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من (300) جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وبأكثر من (1000) لتر يوميًا، تم توزيعها في جنبات بيت الله الحرام، وفقاً لـ "سبق".

وأكد "السويهري" أن هذه الجهود سُخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكانًا طاهرًا خاليًا من الأوبئة، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حرصًا على سلامة المعتمرين والزوار.

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