ناسا تنشر صورة لأمريكية تنتخب من الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أدلت رائدة فضاء أمريكية بصوتها في الانتخابات الأمريكية 2020 من محطة الفضاء الدولية، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وبدأت كيت روبينز في الرابع عشر من هذا الشهر رحلة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ستة أشهر.

واقترعت روبينز عبر الإيميل من كابينة تصويت إلكترونية آمنة خارج محطة الفضاء، متصلة بمركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن، تكساس، حسب قناة "الحرة".

وبعد التصويت نشر حساب ناسا على تويتر صورة روبينز على تويتر عبرت فيها عن سعادتها بأداء استحقاقها المدني. وحثت مواطنيها على الأرض أ ن يحذوا حذوها.

From the International Space Station: I voted today



— Kate Rubins pic.twitter.com/DRdjwSzXwy — NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) October 22, 2020

ويحق لرودا الفضاء بالتصويت أثناء رحلات الفضاء بموجب قانون أصدرته ولاية تكساس عام 1997.

وحسب ناسا، سبق لروبينز أن صوتت بذات الطريقة في عام 2016.

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